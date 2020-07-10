Москва, , 19:38 — REGNUM Экипажи ракетных крейсеров Северного флота «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» в Баренцевом море провели ракетные и артиллерийские стрельбы по аэродинамическим целям, сообщает 10 июля пресс-служба Северного флота (СФ).

«Четыре ракеты-мишени «Саман», пуск которых курсом на корабельную ударную группу осуществил малый ракетный корабль «Рассвет», были уничтожены огнём корабельной артиллерии боевыми расчетами артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 ракетных крейсеров», — указано в сообщении пресс-службы.

Отмечено, что ещё четыре ракеты-мишени «Саман» были уничтожены комплексами ПВО «Кинжал» двух крейсеров.

В ходе боевых стрельб был отработан весь комплекс задач противовоздушной обороны группировки надводных кораблей, от обнаружения до поражения целей.

Задачи были выполнены группировкой разнородных ударных сил Северного флота, возглавляемой тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в акватории Баренцева моря начался сбор-поход Северного флота. На площади более 250 тыс. кв км действуют более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, свыше 20 различных летательных аппаратов и порядка 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.

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