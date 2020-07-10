Афины , , 19:21 — REGNUM Решение Турции превратить храм-музей Святой Софии в Стамбуле в действующую мечеть является провокацией, заявил 10 июля министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на своей странице в Twitter.

По его мнению, это решение властей Турции является провокацией против мирового культурного наследия.

«Я проинформировал моих коллег о провокации, которой стало для мирового культурного наследия, а также для ЮНЕСКО решение об аннулировании указа Кемаля Ататюрка 1934 года о защите собора Святой Софии путем его преобразования в музей», — написал Дендиас.

По словам Дендиаса, он уже обсудил этот вопрос в режиме видеоконференции с министрами иностранных дел в преддверии совета по иностранным делам ЕС, который состоится 13 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля госсовет Турции официально отменил декрет 1934 года о музейном статусе храма Святой Софии. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале в нём мусульманских богослужений.

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