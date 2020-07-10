Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обвинил своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства демократа Джо Байдена в плагиате экономической программы. Об этом Трамп заявил журналистам сегодня, 10 июля.

Напомним, что Байден пообещал, что в случае победы на выборах только в первый год своего президентства выделит $700 млрд на закупку американской продукции и научно-исследовательские работы, что позволит создать как минимум пять миллионов новых рабочих мест.

Трамп заявил, что это всё плагиат — Байден просто украл его программу. При этом реализовать ее Байден не в состоянии.

«Это плагиат, он взял это у меня. Но ему никогда не удастся это сделать», — сказал президент США.

План Байдена Трамп назвал «радикально левым», при этом заявил, что тот копирует то, что делал сам Трамп.

«Ему нравится заниматься плагиатом. Это очень радикальный левый план, но он говорит правильные вещи, потому что копирует то, что я сделал. Разница в том, что он не может этого сделать, и он знает, что не сделает», — сказал Трамп.