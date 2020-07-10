Вашингтон, , 18:58 — REGNUM Военное ведомство США в проекте бюджета на 2021 года запросило $130,5 млн на модернизацию и расширение авиабазы Кымпия-Турзий на террритории Румынии, сообщает проект документа, поданный 10 июля в конгресс США.

В тексте отмечено, что модернизация базы нужна для размещения там более крупных сил ВВС США для операций в Юго-Восточной Европе и в черноморском регионе.

Проект модернизации предусматривает расширение взлётно-посадочных полос для приёма тяжелых транспортных самолётов, строительство дополнительных стоянок, складов, топливных резервуаров, а также установка новой системы контроля воздушного пространства и управления воздушным движением.

«Авиабаза Кымпия-Турзий имеет одно из ключевых значений для способности Европейского командования и его военных компонентов реагировать на меняющуюся ситуацию в области безопасности в Европе», — указано в тексте запроса ВВС США на 2021 год.

Реконструкция авиабазы Кымпия-Турзий является самым крупным зарубежным инфраструктурным проектом Пентагона, принятым администрацией США в июне 2014 года в рамках «сдерживания России».

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