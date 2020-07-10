Москва, , 18:56 — REGNUM Принятие закона сведет на нет злоупотребления в вопросе изъятия детей из семьи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявила член комитета Госдумы по вопросам семьи Анна Кувычко («Единая Россия»).

«Я поддерживаю инициативу своих коллег. Мне кажется, что представленный законопроект — ответ на случаи изъятия детей из семей по самым разным, субъективным причинам, но безусловно, под самыми благовидными предлогами. К сожалению, зачастую органы опеки и попечительства, другие сопричастные ведомства и структуры, действуя по формальным признакам и критериям, нарушают размеренный ход семейной жизни, травмируя психику детей. Это объяснимо: чиновники действуют строго в рамках действующего законодательства, забывая подчас, что закон обязывает нас не только к формальному следованию его букве, но и к глубокому пониманию его духа», — отметила Кувычко.

На сегодняшний момент в Семейном кодексе закреплен административный порядок отобрания ребенка в случае непосредственной угрозы его жизни или здоровью, указала парламентарий.

«Мы понимаем, что речь идёт только об исключительных случаях, только тогда вмешательство органов опеки в семью обоснованно. В соответствии с проектируемыми нормами определить такие исключительные случаи теперь предстоит суду — уверена, что это сведёт на нет возможные злоупотребления и «перестраховки» со стороны чиновников. Важно, что решения по таким делам будут выносится в порядке особого производства в течении 24 часов», — подчеркнула депутат Госдумы.

Очевидный плюс рассмотрения вопросов в судебной инстанции состоит в том, что она изучает все обстоятельства дела и снижает риск неправомерных решений, указала она.

«Убеждена, что принятие законопроекта отвечает интересам всего общества и конкретного гражданина, а нормы законопроекта направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье», — заключила Кувычко.

Законопроект, направленный на защиту семьи, во исполнение нормы Конституции внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас.

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