Минск, , 18:39 — REGNUM Из 9,4 млн жителей Белоруссии 77,6% (7,3 млн) проживают в городах. Об этом сообщает Национальный статистический комитет постсоветской республики.

«Около 70% городского населения сосредоточено в крупных городах с численностью населения 100 тыс. и более человек», — сказано в официальном сообщении.

Согласно публикации Белстата, приуроченной ко Всемирному дню народонаселения, по численности населения (9,4 млн) Белоруссия занимает 94-е место в мире и 6-е в СНГ.

Напомним, в 1991 году население БССР составляло 10,3 млн человек. За постсоветский период численность коренного населения существенно сократилась, демографическая убыль компенсировалась миграцией из СНГ.

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