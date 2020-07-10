Минск, , 18:25 — REGNUM Пятой части внешнеторгового оборота недосчиталась Белоруссия по итогам пяти месяцев 2020 года. Об этом в пятницу вечером 10 июля проинформировал Национальный статистический комитет республики.

«В январе — мае 2020 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 22 596,4 млн. долларов США, в том числе экспорт — 10 483 млн. долларов, импорт — 12 113,4 млн. долларов. К уровню января — мая 2019 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 78,6%, экспорт — 79,5%, импорт — 77,8%», — сказано в официальном сообщении.

Белстат сообщил также, что за пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 12,2%, а импорт — на 12,6%. При этом средние цены экспорта снизились на 9,4%, а импорта — на 10,9%.

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Напомним, 10 июля Александр Лукашенко заявил, что пятилетние планы социально-экономического развития Белоруссии станут законами. Согласно подписанном им указу об утверждении такого плана на нынешний год, ВВП Белоруссии вырастет на 2,8%, экспорт товаров и услуг — на 3,6%, а положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составит 1% к ВВП.

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Основными торговыми партнёрами Белоруссии являются страны ЕАЭС. Около половины внешней торговли постсоветской республики приходится на Россию.

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