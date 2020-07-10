Москва, , 18:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп произвёл беспрецедентные изменения в общественной политической дискуссии в своей стране. Об этом 10 июля заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».

«В политике американской произошло вот ещё какое изменение: в 2016 году Трамп выиграл выборы с внутренней повесткой. То есть он сумел так повернуть всё дело, что американцы голосовали за решение внутренних проблем», — заявил Колташов.

Нельзя сказать, что в США на выборах внутренние вопросы никогда не доминировали над внешними, но Трамп повернул эту ситуацию радикально, считает он.

«И повернул её в довольно опасную сторону для финансовой элиты американской. Поэтому сейчас они ищут способ, как им заставить американское общество голосовать за кандидата-демократа не на основе того, что он собирается нести демократию куда-нибудь на Кавказ, в Сибирь или ещё куда-нибудь, а на основе того, что он имеет какой-то подход к решению внутриамериканских вопросов», — считает экономист.

«Американскому обществу навязана проблема, которая должна оттеснить проблему экономического кризиса», — полагает Колташов.