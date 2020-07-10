Москва, , 18:20 — REGNUM С 15 июля российские власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж. Об этом сегодня, 10 июля, на брифинге заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Голикова заявила, что в России на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции. Это позволяет властям начать постепенное восстановление авиасообщения с зарубежными странами.

В первую очередь авиасообщение начнет восстанавливаться с теми странами, где заболеваемость COVID-19 будет составлять не более 40 человек на сто тысяч населения. Среднесуточный прирост новых выявленных случаев COVID-19 в таких государствах не должен превышать одного процента.

Авиационным властям Голикова предложила провести переговоры с зарубежными партнерами и выяснить, какие страны соответствуют данным критериями.

Решение российских властей не означает, что авиасообщение с той или иной страной будет восстановлено — для этого и другая страна должна принять аналогичное решение.