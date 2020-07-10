Киев, , 18:16 — REGNUM Украинский политолог Алексей Копытько удивлен заявлению замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, который потребовал от премьера или президента Украины подтвердить или опровергнуть заявление вице-премьера Алексея Резникова о необходимости пересмотра Минских соглашений.

Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 10 июля.

Эксперт отмечает, что власти Украины довольно давно настаивают на пересмотре Минских соглашений, а Россия так резко отреагировала только сейчас.

«Например, президент Зеленский 13 декабря 2019 года прямым текстом заявил, что необходим пересмотр Минска. Это было через 4 дня после саммита в Париже. Россия ещё тогда выразила озабоченность, но полгода никто не считал это выходом из Минска. Более того — в русле директив президента Резников минимум раз в неделю заявляет о необходимости пересмотра Минских соглашений», — заявил Копытько.

ИА REGNUM напоминает, что накануне вице-премьер Украины, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что Запад должен поддержать пересмотр Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку они (соглашения) уже не отражают реалии.

Сегодня Козак заявил, что если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно, и из минского и нормандского формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.