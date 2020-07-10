Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Границы Финляндии для путешественников из России не откроются как минимум до 11 августа 2020 года. Об этом 10 июля сообщили в генконсульстве Финляндии с Санкт-Петербурге.

Согласно постановлению правительства Финляндии, ограничения на пересечение границы будут продлены на внешних границах и части внутренних границ вплоть до 11 августа.

«Ограничения России на границе между Финляндией и Россией действуют», — отметили в генконсульстве.

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