Москва, , 17:33 — REGNUM Учитывая обилие биологических лабораторий США в Евразии, мировое сообщество может поставить вопрос о причастности Вашингтона к запуску эпидемии коронавируса. Об этом 10 июля заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».

«В 2015 году, мы все знаем, американские учёные объявили о том, что скрестили атипичную пневмонию с вирусом летучих мышей. И после этого, учитывая, что у них ещё лаборатории в Евразии есть, и в Грузии, и в Армении, насколько я знаю, и в Казахстане даже биологические лаборатории США — говорить о том, что это из Китая пришло, как-то очень странно», — заявил Колташов.

«Конечно, не обязательно всё это было запущено (намеренно), но последствия у этих обвинений, и у подобных находок, которые сделали китайские власти — будут очень большими», — указал он.

Ранее в Китае начальник таможни города Далянь сообщил о том, что службой был обнаружен коронавирус на упаковках замороженных креветок, привезенных их Эквадора. Тесты на COVID-19 с трёх упаковок креветок оказались положительными.