Киев, , 17:27 — REGNUM Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует от президента страны Владимира Зеленского прекратить попытки дискредитации главы политсовета партии Виктора Медведчука, а также «перестать плясать дудку под оголтелых национал-радикалов и заигрывать с ними перед ними же».

Об этом говорится в официальном заявлении политической силы, обнародованном 10 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в заявлении отмечается, что для Владимира Зеленского стала нормой копировать лозунги националистов.

«Для президента Зеленского уже привычно плясать под дудку радикалов, выступать с ними с единым мнением, повторять их лозунги, копировать их политические позиции и ксенофобскую идеологию. Вместе с националистами он чертит «красные линии» на карте Украины, отказывается от диалога с Донецком и Луганском и срывает мирные переговоры. Он считает Победу над нацизмом «войной за чужие интересы», подписывается под политикой дискриминации русскоязычных украинских граждан. А в политике — выбирает репрессии и давление на политических оппонентов», — говорится в заявлении партии.

Оппозиция отмечает, что свое истинное лицо Зеленский показал во время рабочей поездки на Волынь 9 июля, где, отвечая на вопрос некоего национал-провокатора, «разразился голословными обвинениями в адрес Медведчука».

«Во время поездки на Волынь Владимир Зеленский, подыгрывая провокаторам, выступил с голословными обвинениями в адрес Виктора Медведчука. И пообещал националистам натравить правоохранительные органы. Вот такой неадекватный диалог представителя террористических формирований с Зеленским. У Зеленского нет претензий к тем, кто бросает гранаты в офис нашей партии, кто забивает недовольных битами, ему не интересно, кто финансирует эти банды в Украине. Его интересует наша политическая сила!», — говорится в обращении.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует от Владимира Зеленского остановить политическое давление и прекратить попытки дискредитации главы политического совета партии Виктора Медведчука. В заявлении отмечается, что нападки Зеленского на ОПЗЖ абсолютно не случайны накануне местных выборов, которые должны состоятся в октябре 2020 года:

«Сегодня именно «Оппозиционная платформа — За жизнь» является единственной реальной альтернативой антинародному курсу власти. Очевидно, накануне местных выборов власть очень боится роста популярности и доверия к нашей политической силе».

Также подчеркивается, что Зеленский так и не ответил на письмо Медведчука, а вместо этого продолжает заигрывать с националистами, препятствует достижению мира на Донбассе и загоняет, проводит насильственную украинизацию и загоняет людей в нищету.

«Если президент так любит отвечать на вопросы, пусть найдет в себе смелость ответить на открытое письмо Виктора Медведчука. Пусть объяснит, почему власть не в состоянии обеспечить мир в стране… Когда будут установлены справедливые жилищно-коммунальные тарифы и прекращена антинародная политика, загоняющая людей в нищету. Когда прекратится деление людей на сорта и будут восстановлены конституционные права русскоязычных украинских граждан и представителей других национальных общин. Не заискиваний перед националистами, а ответов на эти вопросы уже больше года ждет вся страна от Владимира Зеленского. Пока безрезультатно», — отмечается в заявлении партии.

ИА REGNUM напоминает, что в июне глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором поднял вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, насильственной украинизации и непомерных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Никакой ответной реакции от главы Украины на этот обращение не последовало.