Стамбул, Турция, , 17:20 — REGNUM Собор Святой Софии в Стамбуле официально внесён в кадастр в качестве мечети, сообщает 10 июля информагентство Anadolu.

Со ссылкой на заключение турецкого госсовета агентство утверждает, что «Айя-София зарегистрирована в кадастре в качестве мечети, и подчеркивается, что этот статус неизменен».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля госсовет Турции аннулировал декрет Кемаля Ататюрка от 1934 года о предоставлении собору Святой Софии статуса музея.

Напомним, открытый в декабре 537 года н. э. собор, построенный по распоряжению византийского императора Юстиниана, почти тысячу лет являлся крупнейшим христианским храмом в мире.

Захватившие Константинополь турки-османы в 1453 году переделали собор в мечеть, но в 1934 году по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка собор получил статус музея и был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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