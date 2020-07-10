Москва, , 17:11 — REGNUM Потенциал коронавирусной инфекции в качестве террористического инструмента весьма ограничен, и потому вероятность его использования в этом качестве весьма невелика. Об этом 10 июля заявил политолог Александр Асафов на телеканале «Россия 24».

«Лавров не зря сказал, что они рассматривают, а не используют. В принципе, это доступная возможность парализовать, например, городскую инфраструктуру мегаполиса: просто принеся определённое количество инфицированных людей, чтобы они распространяли вирус дальше», — заявил Асафов.

Таким образом, сама угроза может быть использована для создания паники, но в качестве реального оружия коронавирусная инфекция неэффективна.

«Есть проблема: это низкая летальность и те меры, которые продолжают действовать и, я думаю, будут продолжать сохраняться», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на существование информации о том, что террористы рассматривают возможность использования штамма коронавируса и создания новых видов вирусов.

«Уже есть спекуляции, что террористы думают, как бы им использовать штамм этого вируса, а может быть, создавать какие-то новые штаммы», — заявил министр на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».