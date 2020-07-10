Москва, , 16:56 — REGNUM В Госдуме сожалеют в связи с решением Турции изменить статус храма-музея Святой Софии, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

«Очень жаль, что пока все призывы не возымели какого-либо действия, и суд Турции отменил мудрейшее решение Ататюрка. Мечей может быть много, а Айя-Софья — одна, собор уникален с точки зрения исторической ценности. Ещё раз очень жаль, что пока в Анкаре далеки от этого понимания», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Вопрос изменения статуса храма-музея Святой Софии только формально может показаться, что является внутренним делом Турции, на самом деле это не совсем так, отметил парламентарий.

Айя-София включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО имеет в статусе музея, что влечет за собой ряд юридических обязательств со стороны турецких властей по сохранению универсальной ценности этого памятника.

Он напомнил, что с призывами к Анкаре не превращать собор снова в мечеть обращались в ООН, представители духовенства, а также Государственная дума совсем недавно приняла своё собственное обращение к турецкому парламенту с просьбой ещё раз тщательно проанализировать последствия этого возможного решения для сохранения межрегионального согласия, символом которого стала Святая София ещё в 1935 году по решению основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка.

Государственный совет Турции одобрил изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле с музея на мечеть.

Читайте ранее в этом сюжете: Госсовет Турции разрешил Эрдогану превратить Святую Софию в мечеть