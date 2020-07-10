Белград, , 16:54 — REGNUM Если подозрения в причастности бывшего министра иностранных дел Словакии и посредника Евросоюза в переговорах Белграда и Приштины Мирослава Лайчака подтвердятся, то это будет иметь серьезные последствия для его дипломатической карьеры. Такое мнение ИА REGNUM высказала директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.

Напомним, что ранее живущий в Словакии бизнесмен и общественный деятель армянского происхождения Ашот Григорян подал заявление в прокуратуру с просьбой разобраться с незаконной деятельностью Лайчака, связанной с несанкционированной продажей Азербайджану крупнокалиберных систем вооружения, изготовленных в Словакии. Тем временем Лайчак активно выступает в роли посредника в косовском урегулировании — 10 июля в Париже была проведена видеоконференция по вопросу статуса Косово и Метохии, организованная Францией и Германией, в которой словацкий дипломат принял участие.

По словам Трифкович, в своей дипломатической карьере Лайчак неоднократно посредничал в мирных и политических процессах, однако его роль в них была противоречивой. «Если мы остановимся на его деятельности на Балканах, больше всего подозрений вызывает участие Лайчака в придании легитимности черногорскому референдуму об отделении от Сербии в 2006 году», — отметила она.

«Продажей оружия Азербайджану, который является участником конфликта вокруг Нагорного Карабаха, Лайчак нарушил все дипломатические правила поведения, так же, как и международное эмбарго. Напряжение в зоне конфликта периодически нарастает и может перейти в новую острую фазу. Дипломат такого формата, как Мирослав Лайчак, должен хорошо понимать, чем грозит поставка оружия одной из сторон конфликта в такой ситуации. Если Лайчак причастен к продаже оружия Азербайджану через Израиль, он должен покинуть дипломатическую службу и ответить за контрабанду вооружений», — считает Трифкович.

Эксперт напомнила, что одна из этих дипломатических функций, которую Лайчак в данный момент выполняет — это должность европейского посредника в косовском урегулировании. Он был назначен на эту должность на один год, и за это время он должен завершить переговорный процесс между Белградом и Приштиной, добавила она.

«Хотя Евросоюз намерен привести стороны к подписанию окончательного соглашения по Косово, статус Косово и Метохии можно определить исключительно в СБ ООН. Прежние переговоры под эгидой Брюсселя не привели к качественному сдвигу и потеряли свое значение, поэтому задача Лайчака — возобновить роль Евросоюза в переговорах между Белградом и Приштиной и довести это дело до конца», — подчеркнула эксперт.

Для Драганы Трифкович нет ничего удивительного в том, что специальным представителем ЕС в переговорах сербов с косовскими сепаратистами является дипломат, который может быть связан с нелегальной продажей оружия. «Косово же насильственным путем было отторгнуто от Сербии, а международное сообщество и НАТО оказали поддержку албанским сепаратистам в виде бомбардировок СР Югославии», — напомнила она.

По мнению эксперта, Запад многократно проявлял двуличие в своей международной политике, особенно по отношению к Сербии.

«В любом случае, доводы Ашота Григоряна должны стать поводом для серьезного расследования. Было бы намного логичнее, если бы посредническая должность Лайчака была заморожена, пока расследование не определит степень его причастности к контрабанде оружия. С одной стороны стола переговоров сидят переодетые террористы, которые представляют так называемое независимое Косово, и если бы оказалось, что и спецпредставитель ЕС на этих переговорах является торговцем оружием, это было бы уже чересчур. Но и это не смогло бы удивить сербов, так как лицемерие международного сообщества не имеет границ», — подытожила Трифкович.