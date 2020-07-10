Мурманск, , 16:39 — REGNUM Министр культуры Мурманской области Евгений Гоман покинул свой пост спустя семь месяцев после назначения. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис.

«Сегодня мой последний рабочий день в министерстве культуры Мурманской области. Вернуться в творчество — мое обдуманное, взвешенное решение, и я благодарен губернатору Андрею Чибису, который меня поддержал. Я ухожу с поста министра, но буду продолжать развивать культурную жизнь Заполярья. Помимо возвращения в театр и других творческих проектов, планирую войти в состав Общественного совета при региональном министерстве культуры. Хочу поблагодарить команду правительства и лично губернатора за доверие и совместную работу», — прокомментировал Евгений Гоман.

Напомним, Евгений Гоман был назначен на должность министра культуры Мурманской области в декабре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, одним и последних кадровых решений губернатора Чибиса стало назначение сразу трех министров.