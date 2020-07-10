Анкара, , 16:32 — REGNUM Госсовет Турции официально аннулировал декрет Ататюрка от 1934 года о придании собору Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле статуса музея, сообщает 10 июля телеканал CNN Turk.

Телеканал подчеркивает, что это решение госсовета позволяет использовать собор в качестве мечети.

Напомним, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения госсовета по вопросу изменения статуса собора Святой Софии и превращении его из общедоступного музея в мусульманскую мечеть. При этом он подчеркивал, что поступит в зависимости от этого решения.

Справка ИА REGNUM: храм Святой Софии построен византийским императором Юстинианом в середине VI века н. э и с тех пор считался крупнейшим христианским храмом в мире. После захвата Константинополя турками-османами в 1453 году собор был переделан в мусульманскую мечеть.

В 1934 году по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка храм получил статус музея и был включен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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