Минск, , 16:20 — REGNUM Во время состоявшегося 10 июля посещения минского ЗАО «Атлант» Александр Лукашенко похвалил избранную им стратегию в условиях пандемии, которую он называет «коронапсихозом». По мнению белорусского лидера, в таких условиях потребители отдавали предпочтение товарам постсоветской республики.

«Когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, «скукорежился», мы работали. И оказалось, что в эти месяцы на прилавках магазинов была в основном продукция Белоруссии, в данном случае холодильники и стиральные машины. Вот в чем мы оказались правы», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Читайте новости сюжета: Коронавирус SARS-CoV2

Обращаясь к представителям завода, Лукашенко сказал: «Вы — подтверждение правильного курса, выбранного президентом во время пандемии. Тогда мы поступили правильно. Если бы мы тогда закрыли производство, мы бы никогда его не открыли».

Читайте подробности в сюжете: Экономический кризис в Белоруссии

«Я же говорил, что, когда откроются, посмотрят, а уже ничего нет. А мы в это время можем предложить свой товар. Вот яркий пример: мы в этот момент предложили свой товар, люди купили. Если руководители развернулись вовремя», — сообщил белорусский лидер.

По его словам, теперь другие страны берут пример с Белоруссии, которая не закрывала границы, торговые и иные предприятия. Он сослался на неких интересующихся, которые якобы просят совета у руководства постсоветской республики для проведения политики в своих государствах.

«И что касается лечения людей, все больше и больше нас уже аккуратно спрашивают: а что, а как, а как нам лучше поступить», — поведал Лукашенко.

Напомним, в начале года Александр Лукашенко отрицал опасность распространения коронавируса, представляя ситуацию как «коронапсихоз». Он также поучал руководство России, какую ему проводить политику.

Так, 16 марта Лукашенко на совещании с госсекретарем Совбеза Белоруссии Андреем Равковым и главой президентской администрации Игорем Сергеенко заявил: «Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная, полмира. Зачем же отрезали Белоруссию от России, не подумав о последствиях. Мне кажется, что там больше озабочены, как Москву каким-то забором огородить, и думают: не дай бог, Правительство Российской Федерации заразится. Что будет? А не дай бог, с Мишустиным что-то случится… Наверное, больше всего об этом думают и начали издалека».

Больше материалов на эту тему в сюжете: Союзное государство России и Белоруссии