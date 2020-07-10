Дижон, Франция, , 16:07 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин «поприветствовал мужество» полиции в Дижоне, передает BFM TV.

«Наша полиция выполняет сложную и трудную работу, и я приветствую мужество, проявленное во время эпизодов чрезвычайного насилия в Дижоне», — написал Жеральд Дарманин в Twitter.

Известно, что ранее премьер-министр страны Жан Кастекс объявил, что около двадцати дополнительных сотрудников полиции вскоре будут размещены в полицейском участке в Дижоне в ответ на запросы со стороны профсоюзов.

Напомним, премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр внутренних дел страны Жеральд Дарманин прибыли с визитом в Дижон. Эта поездка произошла спустя месяц после насилия, вызванного серией репрессий между группировками.

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