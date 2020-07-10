Амстердам, , 16:01 — REGNUM Правительство Нидерландов намерено подать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск к России в связи с предполагаемой ролью Москвы в крушении в 2014 году самолёта авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 над Донбассом. Об этом сегодня, 10 июля, заявили в министерстве иностранных дел Нидерландов.

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Уточняется, что этот иск будет приобщён к индивидуальным искам к РФ, поданным ранее в ЕСПЧ родственниками жертв катастрофы, сообщает The Washington Post.

«Достижение справедливости в отношении 298 жертв крушения самолёта рейса MH17 является и будет оставаться высшим приоритетом правительства», — подчеркнул министр иностранных дел Стеф Блок. — Сделав этот шаг сегодня […] мы приближаемся к этой цели».

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек. Украинская сторона отрицает свою причастность к произошедшему, обвиняя руководителей сопротивления, защищавших Донбасс от украинского вторжения.

22 июня в Нидерландах слушания по делу о малайзийском Boeing были возобновлены. Позднее прокуратура Нидерландов предложила перенести рассмотрение дела о крушении рейса MH17 с осени 2020 года на январь-февраль 2021 года.

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