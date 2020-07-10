Иерусалим, , 16:03 — REGNUM В результате столкновений в районе поселения Ицхар, расположенном на Западном берегу реки Иордан, двое сотрудников израильской пограничной полиции (МАГАВ) были легко ранены. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба полиции.

«Во время операции бойцов пограничной полиции Израиля близ Ицхара полиция столкнулась с насилием со стороны десятков протестующих, в результате чего два сотрудника пограничной полиции получили лёгкие ранения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что полицейские в поселении пытались снести незаконные строения и что в ходе столкновений был задержан 20-летний подозреваемый.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал Израиль отказаться от намерений аннексировать палестинские территории на западном берегу реки Иордан.