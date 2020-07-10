Стокгольм, , 16:00 — REGNUM 10 июля Стокгольмский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеции в Китайской Народной Республике Анны Линдстедт. Ее обвиняли в создании угрозы национальной безопасности Швеции. Сама экс-дипломат находится в приподнятом настроении и с нетерпением ждет возвращения к привычной жизни. Об этом 10 июля сообщила газета Expressen.

Ранее Анна Линдстедт была обвинена в нарушении «национальной безопасности» из-за событий, произошедших в то время, когда она была послом Китая. Согласно позиции обвинения, будучи действующим послом в Китае, Линдстедт организовала несколько встреч с двумя китайскими бизнесменами и Анжелой Ги, дочерью Ги Минхая, который находится в тюрьме на территории Китая.

Таким образом, представители прокуратуры настаивали, что Линдстедт вела переговоры от имени шведского государства по вопросу освобождения Ги Минхая без прямого указания со стороны шведского правительства. Однако Стокгольмский районный суд счел, что прокуратура не смогла доказать, что «она провела переговоры в своем дипломатическом статусе с кем-либо, кто мог бы представлять интересы китайского государства».

»Я счастлива и рада этому оправдательному приговору. Сейчас я буду пытаться вернуться к своей нормальной жизни… Будучи шведским дипломатом, вы должны делать все возможное, чтобы попытаться освободить задержанного гражданина», — прокомментировала приговор Линдстедт.