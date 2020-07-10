Ташкент, 10 июля 2020, 15:55 — REGNUM Директором агентства по делам молодежи Узбекистана назначен Алишер Садуллаев, сообщили 10 июля в пресс-службе министерства юстиции республики со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Ранее Садуллаев занимал должность первого заместителя советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта. Молодой человек родился в 1994 году.
В июле 2017 году Алишер Садуллаев стал самым молодым заместителем министра в Узбекистане в министерстве народного образования. Агентство по делам молодежи в республике создано указом президента от 30 июня.
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