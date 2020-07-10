Киев, , 15:44 — REGNUM Количество отказов во въезде гражданам Украины в Шенгенской зоне ЕС в период между 2018 и 2019 гг. увеличилось на 25%, сообщило 10 июля украинское издание «Европейская правда».

Издание при этом ссылается на отчет Еврокомиссии с оценкой выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами «Восточного партнерства».

В материале приводится абсолютные цифры — если в 2018 г. было зафиксировано 53.185 отказов, то в 2019 г. — уже 66.390.

При этом, как говорится в отчете, количество украинских граждан, признанных незаконно проживающими в Шенгенской зоне ЕС, увеличилось на 11%, с 37.410 до 41.705 человек.

Количество заявлений о предоставлении убежища, поданных гражданами УКраины в Шенгенской зоне, уменьшилось на 5% до 9505 заявлений (в 2018 году было подано 10.035 заявлений), а уровень признания заявлений на убежище снизился до 10,2% с 17,3% в 2018 г.

В целом Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для либерализации визового режима с ЕС. Хотя есть и замечания — Киеву поручено усилить оперативное сотрудничество с государствами-членами ЕС для уменьшения нелегальной миграции.

ИА REGNUM напоминает, что с лета 2017 года для Украины работает безвизовый режим со странами Шенгенской зоны ЕС. Правда, использовать его можно лишь для краткосрочных (до 90 дней) туристических поездок.