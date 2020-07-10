Ростов-на-Дону, , 15:44 — REGNUM Координатор Ростовского регионального отделения ЛДПР Пётр Пятибратов выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Ростовской области. Соответствующие документы он представил сегодня, 10 июля, в облизбирком, сообщили ИА REGNUM в комиссии.

«Пётр Пятибратов, выдвинутый Ростовским региональным отделением политической партии ЛДПР, сегодня уведомил облизбирком о выдвижении на должность губернатора Ростовской области», — уточнили в облизбиркоме.

Таким образом, в настоящее время пять кандидатов претендуют на пост губернатора Ростовской области. Приём заявлений продлится до 31 июля.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сегодня, 10 июля, действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев подал в избирком документы на участие в выборах главы региона, которые состоятся 13 сентября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор подал документы в облизбирком