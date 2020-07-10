Париж, , 15:40 — REGNUM Несколько городов во Франции решили отменить празднование Дня взятия Бастилии 14 июля, опасаясь внезапного возобновления эпидемии, передает BFM TV.

Известно, что эпидемиологическая ситуация привела к тому, что мэры ряда городов во Франции решили не проводить мероприятия по случаю национального праздника 14 июля, чтобы избежать риска заражения граждан.

В мэрии Парижа решили сохранить запуск фейерверка на Марсовом поле, но запретить массовое скопление жителей у подножия Эйфелевой башни.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что есть места, где по приказу мэров будут запрещены балы из-за распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже запустят фейерверк по случаю празднования Дня взятия Бастилии 14 июля, но без широкой публики из-за эпидемии коронавируса.

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