Москва, , 15:39 — REGNUM Лабораторное сотрудничество разных стран должно помогать национальным властям в борьбе с пандемией коронавируса, и Россия к нему всегда была готова. Однако такую же позицию имеют не все, заявил 10 июля зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по международному взаимодействию России в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией и иными эпидемиями.

Он пояснил, что говорит о США, занимающих иную позицию. Работа американских лабораторий в странах ЕС или странах, смежных с Россией, не должна вызывать подозрений.

«К сожалению, в сегодняшнем мире такие подозрения возникают», — сказал Медведев, но подробнее раскрывать свой тезис не стал.

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