Москва, 10 июля 2020, 15:35 — REGNUM В России следует понять, как бороться с большим количеством фейков и антироссийской пропаганды, считает заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»). Об этом она заявила 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя инициативу о создании в РФ министерства пропаганды.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в РФ нет ведомства, которое бы целенаправленно боролось с ложными новостями, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артём Кирьянов.
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