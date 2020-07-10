Москва, , 15:35 — REGNUM В России следует понять, как бороться с большим количеством фейков и антироссийской пропаганды, считает заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»). Об этом она заявила 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя инициативу о создании в РФ министерства пропаганды.

«Поверьте, мы не потратим деньги на какие-то новые министерства, — заверила она. — Но когда пошла дискуссия, мне стало интересно, как же родился этот вопрос. В Общественной палате РФ была комиссия по подведению итогов того, как голосовали люди по правкам к Конституции. И реально много говорили о том, что за месяц фейковых новостей 9 тысяч, огромное количество искажений, огромное количество антироссийской пропаганды, которая велась из-за рубежа. И нам надо понять, как с этим бороться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в РФ нет ведомства, которое бы целенаправленно боролось с ложными новостями, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артём Кирьянов.

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