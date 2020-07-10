Минск, , 15:28 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал сохранение суверенного государства главной задачей на данном этапе. Об этом он заявил 9 июля на встрече с журналистами.

Он отметил, что сейчас происходит передел мира, и главный вопрос для Белоруссии — где её место. Балансировать между мировыми центрами силы опасно, но другого выхода нет.

«Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты», — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что перемены в Белоруссии должны идти «от конституции, а не от майдана», иначе страна перечеркнет свою историю.