Черкесск, , 15:26 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 10 июля назначен новый министр культуры. Согласно указу главы республики Рашида Темрезова им стал Зураб Агирбов.

Новый министр — уроженец Карачаево-Черкесии, окончил МГИМО и Московский открытый социальный университет. Имеет опыт работы в Федеральном агентстве Россотрудничество, где отвечал за проекты по продвижению культуры России за рубежом в рамках международных перекрестных годов культуры.

Как отметил Рашид Темрезов, в последние годы в Карачаево-Черкесии немало сделано в сфере культуры, тем не менее есть ряд проблем, которыми предстоит заняться новому министру, чтобы министерство «уже в ближайшее время вышло на ощутимые результаты».

Напомним, министерство культуры до этого возглавлял Рамазан Бороков. Он трижды назначался министром культуры, проработав руководителем ведомства с 2000 по 2003 годы, с 2005 по 2008 годы и с 2016 по настоящее время. Кроме того, с 2008 — по 2011 годы Бороков был председателем Государственного комитета КЧР по культуре.