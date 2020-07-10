Париж, , 15:22 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс пригласил «всех надевать маски», чтобы предотвратить возможную вторую волну эпидемии, передает BFM TV.

«Я попросил всех носить маски, чтобы как можно скорее предупредить о возможной второй волны эпидемии», — заявил премьер-министр во время выступления.

По его словам, лучший способ бороться с эпидемией — это предотвратить её.

Сам премьер-министр носил маску во время всех своих визитов, особенно в полицейском участке на площади Суке (Канны, Франция).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном двусторонние отношения, а также ситуации в Ливии и регионе Сахель.

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