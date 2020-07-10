Ставрополь, , 15:24 — REGNUM Глава Шпаковского района Ставропольского края Сергей Гультяев подал в отставку, о чем сообщил на своей странице в Instagram. По словам чиновника, он уходит на другую работу.

«Я подал в отставку в связи с переходом на новое место работы. Спасибо всем, кто со мной работал и поддерживал наши инициативы», — написал Гультяев и пожелал муниципалитету процветания.

Гультяев возглавил Шпаковский район менее двух лет назад — в начале октября 2018 года. Перед этим он около 14 лет проработал в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края, дослужился до должности заместителя начальника ведомства.

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