Киев, , 15:18 — REGNUM Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной раде назначить вице-премьер министром — министром стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Соответствующее представление направлено в Раду сегодня, 10 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Когда может состояться голосование по этому вопросу — сейчас непонятно.

Уруский занимал различные посты в украинской власти с 1996 г. — в частности, руководил управлением в аппарате Совета национальной безопасности и обороны; занимал пост первого заместителя главы госкомиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса; первым заместителем министра промышленной политики и уже при президенте Порошенко в 2015 году 9 месяцев возглавлял Госкосмос.

ИА REGNUM напоминает, что в июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в правительстве появится вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике.