Москва, , 15:15 — REGNUM Идея о создании в РФ Министерства пропаганды продиктована административной логикой, считает член Зиновьевского клуба Искандер Валитов. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Идея продвигается очень простая. Она административная. Есть такая логика — если у нас есть проблема и по поводу этой проблемы мы создадим министерство, департамент или еще какой-то орган, то мы её решим. Это такое псевдорешение. Сразу как-то спокойно становится. Есть проблема? Но ведь есть и министерство!» — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с идеей создания в РФ Министерства пропаганды выступил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов.

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