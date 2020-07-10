Москва, 10 июля 2020, 15:15 — REGNUM Идея о создании в РФ Министерства пропаганды продиктована административной логикой, считает член Зиновьевского клуба Искандер Валитов. Об этом он заявил 10 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с идеей создания в РФ Министерства пропаганды выступил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов Артем Кирьянов.
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