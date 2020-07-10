Минск, , 15:12 — REGNUM В Белоруссии необходимо создать несколько высокотехнологичных производств для того, «чтобы было видно, что страна движется вперед и выходит на более высокий уровень развития». Такое распоряжение отдал 10 июля Александр Лукашенко, посещая минский завод «Атлант», где его проинформировали о возможности начала производства посудомоечных машин.

«Для нас очень важным, одним из основных направлений на пятилетку будет импортозамещение, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии. — С нашей стороны мы можем гарантировать (подумаем, как это сделать) защиту потребительского рынка внутри».

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Лукашенко указал на необходимость освоения новых видов продукции с акцентом на замещение импорта. Он напомнил, что ранее было решено организовать производства белорусских компрессоров, отметив при этом: «Точно так надо по импортозамещению двигаться всем предприятиям. Но Атланту, МАЗу, БЕЛАЗу, МТЗ — это флагманы — они обязательно по два новых типа продукции должны производить».

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Лукашенко подчеркнул, сказано в официальном сообщении, что понимает реформы именно как развитие и совершенствование имеющихся в Белоруссии направлений, и на их основе создание новых высокотехнологичных производств. Он заявил: «За пять лет — тысяча предприятий по одному продукту за собственные в основном деньги, плюс кредитами где-то поможем, и нам больше ничего не надо».

«Мы должны составить перечень — государственную программу, где будут прописаны новые производства. Это будет перечень новых предприятий», — сказал Лукашенко.

Напомним, что ранее правительство Белоруссии утверждало программы инновационного развития и иные документы, предусматривающие создание новых производств. При этом как «инновации» преподносились производства давно известной продукции — например, пеллет из отходов деревообработки, полуприцепов и тому подобного.

Также напомним, что Лукашенко является сторонником ограждения внутреннего рынка от импорта — в том числе и российского, снижающего продажи белорусского неликвида. При этом Белоруссия состоит в Союзном государстве и ЕАЭС, добивается членства в ВТО.

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