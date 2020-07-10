Бишкек, , 15:11 — REGNUM Размещенный на официальном канале на YouTube видеоролик с обращением президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова к соотечественникам в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране подвергся резкой критике со стороны киргизстанцев, передает «Kaktus.media».

Видео с выступлением главы государства за несколько часов набрало около 4 тысяч «дизлайков» и только чуть больше 300 «лайков». Также в комментариях к ролику звучало много нелестных отзывов в адрес президента.

Как отмечали пользователи соцсетей, сначала пресс-служба президента Киргизии просто удаляла отрицательные комментарии, а затем убрала и сам видеоролик.

Однако, впоследствии видео с обращением Сооронбая Жээнбекова вновь появилось на официальном канале главы государства на YouTube, но уже помеченное как «контент для детей», в результате чего комментарии к ролику стало невозможно, равно как и увидеть количество «лайков» и «дизлайков».

В аппарате президента Киргизии объяснили произошедшее, сообщив, что решение о блокировании возможности оставить отзыв и высказать свое мнение по поводу видеообращения главы государства связано с появлением большого количества деструктивных комментариев, написанных с фейковых аккаунтов.