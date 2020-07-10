Москва, , 15:11 — REGNUM Депутат Госдумы Инга Юмашева («Единая Россия») просит главу Минюста Константина Чуйченко предложение включить в новый КоАП ряд поправок.

Одна из поправок направлена на ограничение вмешательства третьих лиц в дела семьи.

На сегодня в КоАП нет санкций за воспрепятствование родителям в осуществлении родительских прав, несмотря на то, что такая опасная для семьи практика имеется, отметила Юмашева и предложила внести в главу 9 проекта КоАП новую норму и изложить ее в следующей редакции: «Воспрепятствование родителям (иным законным представителям) в осуществлении родительских прав, в том числе предоставление должностным лицам заведомо недостоверных сведений, являющихся основанием для вмешательства в осуществление родителями (иными законными представителями) родительских прав, принуждение родителей (иных законных представителей) к предоставлению информации о семье (членах семьи), к направлению ребенка в специализированное учреждение для несовершеннолетних, к получению социальных услуг, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Предлагается ввести штрафы на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Одновременно парламентарий предложила скорректировать формулировку КоАП о штрафах за «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

«Для противодействия таким ситуациям я предложила поправки в ст. 9.1 Проекта КоАП, исключающие слова о «ненадлежащем исполнении». Также полагаю, в данной норме должно быть прописано, что в случаях, когда неисполнение родительских обязанностей вызвано стечением тяжелых жизненных обстоятельств либо иными уважительными причинами, не должно быть наказания для родителей», — отметила Юмашева.

Сейчас санкции предполагают предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.