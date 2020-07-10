Киев, , 15:11 — REGNUM Украинский одиозный политик, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сегодня, 10 июля, совместно с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко осуществил поездку в Черниговскую область, где осенью состоятся довыборы в Раду.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Тимошенко заявила, что ее политическая партия не будет выставлять кандидата на довыборы и решила поддержать Ляшко. Украинский политику этот факт воспринял с удивлением, поскольку ранее много лет Ляшко и Тимошенко были оппонентами и не раз публично оскорбляли друга друга.

«Юля, спасибо тебе за поддержку… Тимошенко продемонстрировала большую мудрость и большую доброту своего сердца, когда поддержала меня на этих выборах», — заявил в комментарии к сегодняшней поездке Ляшко.

Радикал отметил, что множество людей может вспомнить, как они «обзывали» друг друга, но сейчас политики «взаимно извинились», после чего объединились, чтобы «остановить развал страны».

Напомним, что в мае депутата Верховной рады нынешнего созыва Валерия Давыденко нашли застреленным в собственном офисе в Киеве. После этого ЦИК Украины назначила на осенью промежуточные выборы в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область), где победил Давыденко. Главным «тяжеловесом» на этих выборах будет Олег Ляшко, которого решила поддерживать Юлия Тимошенко.