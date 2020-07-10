Бишкек, , 15:10 — REGNUM «Сейчас нет времени искать виновных. Все силы брошены на то, чтобы сделать все возможное», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время обращения к киргизстанцам в связи с крайне сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

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Глава государства подчеркнул, что «жизнь и здоровье каждого гражданина является вопросом государственного значения», потребовав от чиновников «неустанной работы по сохранению здоровья граждан».

«Сейчас не время для оправданий или объяснений о том, что многое на сегодняшний день является следствием ошибок прежних лет, порождено проблемами, которые копились на протяжении 30 лет», — подытожил он и добавил, что ситуация находится под его личным контролем.