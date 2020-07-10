Белград, , 15:08 — REGNUM Назначенная на 12 июля встреча делегаций Белграда и Приштины в Брюсселе отложена на 16 июля. Об этом по итогам прошедшего в Брюсселе с участием лидеров Германии, Франции, ЕС, Сербии и представителя Приштины видеосаммите по вопросу непризнанного Косова заявил президент Сербии Александр Вучич. Он добавил, что 12 июля должен состояться ещё один видеосаммит.

Что кается прошедшей сегодня, 10 июля, встречи, то, по словам главы республики, разговор был трудным и тяжелым, потому что у Сербии было своё мнение, которое остальные участники диалога не разделяли.

«Верю, что Германия и Франция выступят со своим общим президентским заявлением, поскольку были вещи, на которые у нас не было одинакового взгляда», — заявил Вучич.

Он добавил, что выдвинутые албанской стороной требования, касающиеся сохранения территориальной целостности и конституции Косова, а также долгосрочного взаимного признания, членства Приштины в ООН и признания Косова другими европейскими странами, «нереалистичны».

Добавим, что видеосаммит был проведён с целью возобновления диалога между Сербией и Косово. Во встрече приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Косово Абдулла Хоти, старший представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Борель и специальный представитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак.