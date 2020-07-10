Москва, , 15:07 — REGNUM Индия и Китай не хотят дальнейшего обострения двусторонних отношений. Об этом 10 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

«Мы видим заинтересованность индийской и китайской сторон не допускать ухудшения отношений», — сказал Лавров.

Он отметил, что после того, как произошли инциденты на индийско-китайской границы, стороны немедленно установили контакты между военными и достигли договоренностей по деэскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в регионе Ладакх произошли столкновения с участием индийских и китайских солдат, в результате которых более ста из них пострадали. Новые инциденты имели место в середине июня в районе реки Галван.

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