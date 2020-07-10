Стокгольм, , 15:18 — REGNUM Бывший чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеции в Китайской Народной Республике Анна Линдстедт, обвиняемая в совершении несогласованных со своим правительством действий на переговорах с иностранной державой, оправдана и освобождена из-под стражи. Об этом 10 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что Анне Линдстедт было предъявлено обвинение после проводимых ею переговоров, которые имели место в одном из отелей в Стокгольме в течение года, где дипломат встречалась с двумя китайскими бизнесменами и Анжелой Ги, дочерью Ги Минхая, который находится в тюрьме на территории Китая.

Сама Линдстедт отрицает факт совершения преступления и утверждает, что действовала исходя из своих полномочий и вверенных ей обязанностей. Прокурор Хенрик Олин потребовал, чтобы Линдстедт была приговорена к условному сроку, если суд вынесет обвинительное заключение, посчитав, что действия бывшего посла были произвольными и не санкционированными правительством Швеции.

10 июля Стокгольмский районный суд пришел к заключению, что посол действовала в рамках своих полномочий и в соответствии вверенных ей обязанностей посла Швеции в Китае. Они также считают, что оба предпринимателя, которые приняли участие во встрече, не могут рассматриваться как официальные лица, представляющие иностранную власть.