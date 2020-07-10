Тбилиси, , 15:05 — REGNUM Чрезвычайны и полномочный посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов 10 июля был вызван в МИД Грузии. Об этом сообщает пресс-служба грузинского дипломатического ведомства.

Сообщается, что темой разговора было недавнее публичное заявление экс-президента Грузии, председателя Совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Он назвал грузинское правительство «нелегитимным» и заявил, что будет вести с ним политическую борьбу.

«Глава внешнеполитического ведомства Украины выразил беспокойство по поводу произошедшего и пообещал коллеге прояснить ситуацию», — говорится в публикации пресс-службы.

Напомним, это уже не первый случай, когда Долгова взвывают в грузинский МИД из-за заявлений Саакашвили. Ранее его вызывали 17 июня после обещания экс-президента встать в первых рядах борцов с действующим руководством Грузии.

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