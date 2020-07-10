Осло, , 15:09 — REGNUM Правительство Норвегии откроет границу для сообщения с несколькими европейскими странами. Решение о снятии ограничений на международное сообщение вступит в силу 15 июля. Послабления на границе будут реализованы и для граждан Швеции. Однако не все шведы смогут посетить страну, а лишь жители определенных регионов страны. Об этом 10 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что Норвегия закрыла свои границы 16 марта. Конечной целью решения властей была минимизация распространение коронавируса в стране. 15 июня власти Норвегии открыли свои границы для других стран Северной Европы. Граждан Швеции тоже коснулось послабление пропускного режима на границе. Однако тогда западного соседа могли посетить лишь шведы, проживающие на острове Готланд.

10 июля власти Норвегии объявили о следующем снятии ограничений на сообщение с такими странами, как Франция, Испания, Италия, Греция и Германия. Новый этап восстановления международного сообщения также коснулся Швеции. Правительство Норвегии расширило список регионов Швеции, жители которых могут пересечь границу. Речь идет о таких южных регионах, как Блекинге, Крунуберг и Сконе. В то же время для жителей большей части Швеции все ограничения на въезд в Норвегию сохраняются.