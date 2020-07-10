Москва, , 14:59 — REGNUM Слова лидера ЛДПР депутата Госдумы Владимира Жириновского о том, что от задержанного по подозрению в убийствах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала якобы требовали возить коробки с деньгами в Москву, очень серьезные и нуждаются в доказательствах. Об этом 10 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Чтобы отреагировать на эти слова, надо знать, кто требовал возить мешки или коробки денег в Москву», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам представителя Кремля, в противном случае «те, кто упоминался, они могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СКР заявили, что возбуждение уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — результат длительной работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершённых организованной преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье в отношении предпринимателей.

Накануне Жириновский назвал причину задержания Фургала. По словам депутата Госдумы, от губернатора якобы требовали ежегодно «возить в Москву ящик с деньгами». «Фургал не стал возить три года! Три коробки не привёз он в Москву», сказал Жириновский.

Читайте также: Губернатор Фургал задержан за организацию убийств — все новости