Тверь, , 14:58 — REGNUM 10 июля на конференции Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» большинством голосов принято решение об избрании губернатора Игоря Рудени секретарем отделения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.

Делегатами конференции стали депутаты Государственной думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, член Совета Федерации РФ Андрей Епишин, председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, представители регионального политсовета, муниципальных образований Верхневолжья — всего 112 человек.

«Главное событие года — Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Подавляющее большинство избирателей в Тверской области проголосовали за внесение изменений в основной закон, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным. В Конституции зафиксированы положения, которые являются программными для партии «Единая Россия». Это суверенитет и территориальная целостность страны, сохранение наших исторических духовных и нравственных ценностей, социальные обязательства нашего государства», — отметил Игорь Руденя, обращаясь к делегатам.

Губернатор поблагодарил всех членов партии «Единая Россия» за работу по разъяснению поправок и подчеркнул — региональному отделению партии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления предстоит большая работа по обеспечению практической реализации положений, закреплённых в Конституции Российской Федерации.

Напомним, почти 72% от принявших участие в общероссийском голосовании в Тверской области поддержали изменения, вносимые в Конституцию РФ.

«Избрание секретарем регионального отделения — это большая ответственность, доверие моих коллег по партии. Это необходимость вести системную работу по продвижению партийных проектов — по развитию инфраструктуры, поддержке семьи и других», — прокомментировал Игорь Руденя журналистам итоги голосования, проведенного на конференции.

По словам Игоря Рудени, партии важно развивать новые форматы работы, в том числе с населением, чтобы поддержка была оказана максимальному количеству граждан.

В марте 2020 года Игорь Руденя принял участие во встрече председателя партии"Единая Россия» Дмитрия Медведева с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии. С 26 марта Губернатор Игорь Руденя исполнял полномочия секретаря регионального отделения по решению президиума генерального совета партии.