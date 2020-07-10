Тверь, 10 июля 2020, 14:58 — REGNUM 10 июля на конференции Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» большинством голосов принято решение об избрании губернатора Игоря Рудени секретарем отделения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.
Делегатами конференции стали депутаты Государственной думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, член Совета Федерации РФ Андрей Епишин, председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, представители регионального политсовета, муниципальных образований Верхневолжья — всего 112 человек.
Губернатор поблагодарил всех членов партии «Единая Россия» за работу по разъяснению поправок и подчеркнул — региональному отделению партии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления предстоит большая работа по обеспечению практической реализации положений, закреплённых в Конституции Российской Федерации.
Напомним, почти 72% от принявших участие в общероссийском голосовании в Тверской области поддержали изменения, вносимые в Конституцию РФ.
По словам Игоря Рудени, партии важно развивать новые форматы работы, в том числе с населением, чтобы поддержка была оказана максимальному количеству граждан.
В марте 2020 года Игорь Руденя принял участие во встрече председателя партии"Единая Россия» Дмитрия Медведева с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии. С 26 марта Губернатор Игорь Руденя исполнял полномочия секретаря регионального отделения по решению президиума генерального совета партии.