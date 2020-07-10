Москва, 10 июля 2020, 14:58 — REGNUM Совет безопасности России указал на то, что процесс мирного урегулирования в Ливии не имеет альтернатив. Об этом 10 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
«Затрагивалась на совещании ситуация в Ливии с акцентом на безальтернативность мирного урегулирования в этой стране», — сказал Песков.
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