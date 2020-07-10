Москва, 10 июля 2020, 14:58 — REGNUM Динамика по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины отсутствует, этим разочарован российский Совбез. Об этом заявил 10 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков рассказал об итогах оперативного совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, которое прошло в режиме видеосвязи. Участники совещания обсудили ряд международных тем.
В частности, они заявили о разочаровании из-за отсутствия динамики по урегулированию украинского кризиса. Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет, отметил Песков.
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